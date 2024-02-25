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«Манчестер Юнайтед» в пятый раз с 2013 года проиграл 10 матчей за сезон в АПЛ – при Фергюсоне такого не происходило

25 Февраля 2024 • 02:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:2
Фулхэм

«Манчестер Юнайтед» достиг отметки в десять поражений за сезон в рамках Премьер-лиги.

Десятым для «красных дьяволов» стал проигрыш в субботнем поединке против «Фулхэма» на «Олд Траффорд» (1:2). Согласно сведениям Squawka, это уже пятый случай, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает не менее десяти игр в рамках Премьер-лиги за один сезон, с момента ухода сэра Алекса Фергюсона с должности тренера в 2013 году. При легендарном шотландце такого не происходило ни разу.

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии 13 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед

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