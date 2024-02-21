Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» озвучил свой план

21 Февраля 2024 • 18:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
24.02 18:00

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о ситуации в клубе.

«Мы должны посмотреть на организацию клуба, потому что она не очень хорошая. Возьмём, к примеру, главного тренера – он должен подчиняться генеральному директору. Это больше невозможно в современной футбольной организации.

Мы должны гарантировать, что нужные люди будут находиться на правильных должностях. Каждый человек в управлении должен быть мирового уровня. Также важно создать позитивную, поддерживающую, дружелюбную и качественную среду. Раньше этой культуры не было. Только в такой обстановке можно добиться от спортсменов максимальной эффективности. Если получится, результаты сами придут. Это план, и я в него верю», - слова Рэтклиффа приводит The Guardian со ссылкой на De Tijd.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

Новости по матчу

Сегодня, 21 Февраля
18:08
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» озвучил свой план
16:25
Руни рассказал, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед»
00:31
«Теперь работа ускорится»: Рэтклифф утверждён в качестве совладельца «Манчестер Юнайтед»
20 Февраля
22:48
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы побороться за звезду «Аталанты»
16:24
«Манчестер Юнайтед» готов поспорить с «Ливерпулем» за защитника «Кристал Пэлас»
19 Февраля
17:34
«Манчестер Юнайтед» определился с ценой Гринвуда
14:53
Хёйлунн: «Мы с Гарначо и Рэшфордом хотим стать лучше»
12:45
Онана: «Нам нужно продолжать в том же духе, ведь мы ещё ничего не достигли»
11:06
Тен Хаг: «Когда мы подписывали Хёйлунна, я знал, что у него сильный характер»
00:24
Спортивный директор «Ньюкасла» попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.02.24 в 22:30
Ливерпуль Ливерпуль
Лутон Таун Лутон Таун
1.18 6.60 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
18:08 · Англия. Премьер-лига
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» озвучил свой план
17:06 · Англия. Премьер-лига
Неудачи Тухеля в «Баварии» не повлияли на его репутацию в АПЛ
16:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель может вернуться в АПЛ или возглавить сборную Англии
16:30 · Англия. Премьер-лига
Руни объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова продать Диня летом
16:25 · Англия. Премьер-лига
Руни рассказал, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед»
15:58 · Англия. Кубок лиги
​Тьяго Силва может пропустить финал Кубка лиги
15:27 · Англия. Премьер-лига
Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ
15:21 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Компания Рэтклиффа может отказаться от «Ниццы» после покупки «Манчестер Юнайтед»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» следит за игроком «Челси» слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего из Бундеслиги
14:46 · Англия. Премьер-лига
Вице-президент «Фулхэма» предложил «Челси» купить Пальинью
14:40 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как Фабиу Виейра помог команде при подготовке к матчу с «Порту»
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Статуя Кейна годами находится в хранилище из-за банальной проблемы
Все новости
Рекомендуем