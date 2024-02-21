​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» озвучил свой план

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о ситуации в клубе.

«Мы должны посмотреть на организацию клуба, потому что она не очень хорошая. Возьмём, к примеру, главного тренера – он должен подчиняться генеральному директору. Это больше невозможно в современной футбольной организации.

Мы должны гарантировать, что нужные люди будут находиться на правильных должностях. Каждый человек в управлении должен быть мирового уровня. Также важно создать позитивную, поддерживающую, дружелюбную и качественную среду. Раньше этой культуры не было. Только в такой обстановке можно добиться от спортсменов максимальной эффективности. Если получится, результаты сами придут. Это план, и я в него верю», - слова Рэтклиффа приводит The Guardian со ссылкой на De Tijd.