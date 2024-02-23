​Тен Хаг: «Мы можем справиться с травмами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами на пресс-конференции в пятницу. У нидерландца спросили, беспокоят ли его травмы.

«Конечно, это проблема. Но и в других клубах она есть. Я чувствую, что мы сможем с этим справиться.

У всех игроков будет возможность показать свои качества. Мы уверены, что они смогут. Мы видим, как прогрессируют те, у кого не было возможностей в первой части сезона, или кто был травмирован. Теперь у них есть шанс влиться в команду, но им придётся доказывать свой уровень», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 февраля – против «Фулхэма» на своём поле.