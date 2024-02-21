Новый владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о будущем Гринвуда

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф поделился мнением о ситуации с Мэйсоном Гринвудом.

22-летний нападающий проводит текущий сезон в испанском «Хетафе», за который выступает на правах аренды. Пока неясно, получит ли англичанин новую возможность проявить себя в «Манчестер Юнайтед», или грядущим летом клуб выставит его на продажу.

«Мы попытаемся основываться на фактах, а не на шумихе. Мы должны понять, насколько он хороший парень, сможет ли он проявлять себя, будет ли это удобно для болельщиков. Мы должны судить справедливо, опираясь на ценности клуба. Вот как будет принято решение», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Рэтклиффа.