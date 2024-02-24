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Магуайр высказался после поражения «Фулхэму»

24 Февраля 2024 • 20:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:2
Фулхэм

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал поражение от «Фулхэма» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Напомним, встреча завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:1. В составе «красных дьяволов» Магуайр отметился единственным мячом на 89-й минуте, сравняв счёт. После этого «Фулхэм» забил победный мяч.

- Первым тайм был довольно ровным. Но в целом в первые 60 минут матча мы действовали не очень хорошо. Мы знали, что «Фулхэм» будет представлять угрозу. Учитывая, что мы проигрывали по ходу матча, наша реакция была на пропущенный гол была хорошей. В конце матча мы бросили слишком много сил вперёд и пропустили, - приводит слова Магуайра BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 44 очка.


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