Руни рассказал, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед»

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что нужно изменить команде в первую очередь.

«Безусловно, в команде есть талант, но я думаю, что игрокам нужно изменить образ мышления. Я смотрел некоторые матчи, где команда играла очень хорошо, а затем, словно по щелчку пальцев, уровень опускался от очень хорошего к очень плохому», – цитирует Руни Centre Devils.

Напомним, Руни недавно был уволен с поста главного тренера «Бирмингема». Уэйн заявлял, что однажды мечтает возглавить «Манчестер Юнайтед», с которым в качестве футболиста пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу.