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Спортивный директор «Ньюкасла» попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед»

19 Февраля 2024 • 00:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
24.02 18:00

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт надеется продолжить работу в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассчитывают поскорее согласовать переход функционера, однако официальные переговоры с «сороками» по-прежнему не ведутся. По обновлённой информации журналиста Дэвида Орнштейна, сам Эшуорт сделал решительный шаг на пути к переходу в «Манчестер Юнайтед» – он открыто попросил «Ньюкасл» отпустить его. В скором времени клубам предстоит обсудить стоимость компенсации за сделку.

Напомним, что в приглашении Дэна Эшуорта заинтересовано новое руководство «Манчестер Юнайтед» и лично сэр Джим Рэтклифф.

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