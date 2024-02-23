​Тен Хаг прокомментировал травму Хёйлунна

«Манчестер Юнайтед» потерял раззабивавшегося нападающего Расмуса Хёйлунна – норвежец получил травму. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Это незначительная травма, он пропустит две или три недели. Есть риск при высокоинтенсивных тренировках. Травма несерьёзная, но Хёйлунну придётся подождать несколько недель», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Расмус Хёйлунн провёл 30 матчей. В них датчанин записал на свой счёт 13 голов и два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 февраля – против «Фулхэма» на своём поле.