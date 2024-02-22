Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – главные враги»

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф назвал «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» главными врагами своей команды.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – главные враги. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем тот момент, когда мы сбросим их с пьедестала. Конечно, мы можем многому научиться у них. Я уважаю эти клубы, но они являются для нас врагами», – цитирует Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в этом сезоне борются за чемпионский титул Английской премьер-лиги. В то же время «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке и надеется финишировать в зоне Лиги чемпионов.