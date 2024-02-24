​Тен Хаг видит позитив, несмотря на поражение «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в субботу разочаровал своих болельщиков – команда проиграла «Фулхэму» на своём поле со счётом 1:2.

Несмотря на неудовлетворительный результат, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг видит позитив.

«Мы показали личные качества и характер. Нужно смотреть на ситуацию более широко. Наша общая картина выглядит очень хорошо», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны Лиги чемпионов команда Эрика тен Хага отстаёт на восемь очков.