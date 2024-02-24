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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оборвётся ли победная серия тен Хага без травмированного Хёйлунна

24 Февраля 2024 • 11:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.60 X 4.50 2 5.20
Через 5 ч. 41 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн точно пропустит матч 26-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» из-за мышечной травмы. Об этом ранее сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

Важно, отметить, что молодой датчанин забивал в последних шести матчах в Английской премьер-лиге. Начиная с 19-го тура он поражал ворота «Астон Виллы» (3:2), «Тоттенхэма» (2:2), «Вулверхэмптона» (4:3), «Вест Хэма» (3:0), «Астон Виллы» (2:1) и «Лутона» (2:1).

24 февраля «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Фулхэм». Начало – в 18:00 мск, за прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

Команда под руководством Эрика тен Хага занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Хёйлунн травмирован - «Манчестер Юнайтед» назвал сроки восстановления игрока

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