Каземиро заявил, что является поклонником Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Криштиану – мой друг, мы были не просто одноклубниками. Я восхищаюсь им как футболистом. Он принес мне много титулов и голов. Я поклонник Криштиану, он в числе трёх лучших игроков мира, - приводит слова бразильца пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Каземиро и Роналду вместе выступали за мадридский «Реал», после чего воссоединились в «Манчестер Юнайтед».

Бразильский хавбек выступает за английский клуб с лета 2022 года, подписав с «красными дьяволами» контракт сроком на четыре года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии на его счету 12 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

Роналду покинул «МЮ» зимой 2022 года, после чего заключил контракт с «Аль-Насром».