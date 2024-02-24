Гвардиола отреагировал на слова Руни о готовности работать его ассистентом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал недавнее высказывание Уэйна Руни.

Легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» признался, что готов работать ассистентом Гвардиолы, если тот пригласит его в свой тренерский штаб. Испанский специалист отметил, что был бы рад видеть англичанина в «Манчестер Сити»: «Руни – «красный дьявол», он человек «Манчестер Юнайтед». Однако, конечно, это очень приятно для всех нас, для всего «Манчестер Сити», – также заявил Гвардиола, которого цитирует City Xtra.

Напомним, что в январе Уэйн Руни был уволен из «Бирмингема», который возглавлял с октября. Ранее 38-летний наставник работал в американском «ДиСи Юнайтед» и «Дерби Каунти».