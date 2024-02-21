«Лучший футбол»: Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал образцом игру «Манчестер Сити»

Сэр Джим Рэтклифф, недавно ставший совладельцем «Манчестер Юнайтед», рассказал, какую игру хотел бы видеть в исполнении команды.

Английский бизнесмен признался, что был впечатлён игрой «Манчестер Сити» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов: «Игра «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в прошлогоднем финале ЛЧ – лучший футбол, который я когда-либо видел. В первые 45 минут это был футбол высочайшего качества – «Реал» просто не мог забрать мяч. Если мы когда-нибудь достигнем такого уровня, это будет большим успехом для «Манчестер Юнайтед», – приводит BBC слова Рэтклиффа, владеющего 25% акций клуба.