Тен Хаг: «Атака «Манчестер Юнайтед» – это не только Хёйлунн»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен в атакующей силе своей команды даже без Расмуса Хёйлунна.

Датский форвард отличился в каждом из последних шести матчей, забив на этом отрезке семь голов и дважды ассистировав товарищам. В ближайшее время «красным дьяволам» придётся обходиться без набравшего впечатляющую форму игрока – он выбыл из-за травмы на несколько недель.

«В последнее время наша атакующая линия представляет серьёзную угрозу, забивает много голов, но дело не только в Хёйлунне. Это также заслуга Гарначо и Рэшфорда – они тоже находятся в прекрасной форме. Я уверен, они смогут проявить себя даже без Расмуса», – цитирует UtdDistrict тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Фулхэм».