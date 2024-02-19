Онана: «Нам нужно продолжать в том же духе, ведь мы ещё ничего не достигли»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, команда Эрика тен Хага сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Отставание от топ-4 составляет 5 очков.

«Нам нужно продолжать в том же духе, ведь мы ещё ничего не достигли. Нам нужно продолжать выигрывать матчи. Команда настроена обыграть каждого соперника. Каждый из следующих матчей будет для нас сродни финалу», – цитирует Онана Centre Devils.

Онана летом перебрался в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера». Сумма трансфера составила в районе 50 миллионов евро.