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Онана: «Нам нужно продолжать в том же духе, ведь мы ещё ничего не достигли»

19 Февраля 2024 • 12:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
24.02 18:00

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, команда Эрика тен Хага сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Отставание от топ-4 составляет 5 очков.

«Нам нужно продолжать в том же духе, ведь мы ещё ничего не достигли. Нам нужно продолжать выигрывать матчи. Команда настроена обыграть каждого соперника. Каждый из следующих матчей будет для нас сродни финалу», – цитирует Онана Centre Devils.

Онана летом перебрался в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера». Сумма трансфера составила в районе 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана

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