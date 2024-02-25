«Фулхэм» высмеял «Манчестер Юнайтед» после победного гола на 97-й минуте

24 февраля в 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проиграл «Фулхэму» (1:2) впервые с 2003 года.

«Дачники» воспользовались случаем и в социальных сетях насмеялись над манкунианским клубом. Клубный аккаунт в соцсетях написал: «Добрый день всем, особенно тем, чья футбольная команда вчера на 97-й минуте забила победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Ранее «красные дьяволы» проигрывали «Фулхэму» на своём поле в далёком 2003 году. Тогда встреча прошла 25 октября и завершилась поражением со счётом 1:3.

3 марта «Манчестер Юнайтед» сразится с «Манчестер Сити». Игра состоится в рамках 27-го тура чемпионата Англии.