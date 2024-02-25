«Это не капитан»: фанаты «Манчестер Юнайтед» захейтили Фернандеша после поражения от «Фулхэма»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвергся жёсткой критике со стороны фанатов манкунианцев после поражения от «Фулхэма» (1:2).

Речь о том, что в одном из эпизодов португалец упал, как «подкошенный» после контакта с футболистом «Фулхэма» Сашы Лукича.

Фернандеш упал после контакта с игроком гостей. Однако, после этого полузащитник начал катался по газону, всем видом показывая, как ему больно. Спустя несколько секунд футболист вскочил на ноги, и как ни в чём не бывало продолжил играть.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» не оценили такое поведение футболиста. В комментариях в социальных сетях 29-летнего португальца принялись даже оскорблять в комментариях.

«Какой жалкий», - @MaricharCh

«Лучше вернуть капитанскую повязку Магуайру», - @RMFC_Frank

«Это не капитан», - @Qosimolabanji

«Какой ничтожный», -