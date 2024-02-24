«Манчестер Юнайтед» готов заплатить большие деньги за нападающего «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» находится в поиске центрального нападающего.

Английский клуб нацелился на форварда португальского «Спортинга» Виктора Дьёкереша, сообщает 90min. Отмечается, что «красные дьяволы» готовы заплатить за 22-летнего игрока 100 миллионов евро. При этом трансферная стоимость нападающего оценивается в 45 миллионов евро.

Футболист выступает за «Спортинг» с лета 2023 года. В клуб из Лиссабона он перешёл из «Ковентри». Сумма трансфера составила 21 миллион евро. В текущем сезоне на счету Дьёкереша 32 матча, 29 голов и девять ассистов.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.