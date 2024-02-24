«Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру АПЛ против «Фулхэма»

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Далот, Магуайр, Варан, Лиделоф, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Гарначо, Форсон, Рэшфорд.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» из-за травмы на несколько недель потерял нападающего Расмуса Хёйлунна.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.