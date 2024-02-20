Рэшфорд определился, хочет ли покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Нападающий и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд определился с приоритетами на будущее. Как сообщает I Sport, английский форвард принял решение остаться на «Олд Траффорд» летом и не переходить в другую команду.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован французский «ПСЖ», который хотел бы приобрести Маркуса на замену Килиану Мбаппе. Парижане не в первый раз связываются с Рэшфордом, но англичанин готов отказать им снова.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Рэшфорд отметился пятью голами и двумя результативными передачами. 26-летний форвард проводит девятую кампанию в составе манкунианцев.