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Будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» под угрозой - Рэтклифф примет решение слухи

23 Февраля 2024 • 16:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.55 X 4.50 2 5.50
24.02 18:00

Джим Рэтклифф, который недавно выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед», примет решение по будущему главного тренера команды Эрика тен Хага по завершению сезона. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Star.

Отмечается, что для Рэтклиффа важно, чтобы команда квалифицировалась в Лигу чемпионов. То есть будущее тен Хага может зависеть от того, финиширует команда в топ-4 Премьер-лиги или нет.

Напомним, что компания INEOS, которой владеет Рэтклифф, взяла на себя управление футбольными делами «Манчестер Юнайтед» после закрытия сделки.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии. От четвёртой «Астон Виллы» «красные дьяволы» отстают на пять очков.

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