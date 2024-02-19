Тен Хаг: «Когда мы подписывали Хёйлунна, я знал, что у него сильный характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал нынешнюю форму нападающего Расмуса Хёуйлунна, который забил в каждом из 6 последних матчей Английской премьер-лиги. На счету 21-летнего датчанина уже 7 голов в чемпионате, хотя нападающий длительное время не мог забить свой дебютный мяч в АПЛ.

«Команда всегда верила в Расмуса. Когда мы подписывали Хёйлунна, я знал, что у него сильный характер. Он умеет играть в условиях стресса, что очень важно для нападающего «Манчестер Юнайтед». Расмус обладает большой уверенностью», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Летом «Манчестер Юнайтед» заплатил «Аталанте» за Хёйлунна 75 миллионов евро.