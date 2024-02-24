Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ прервалась

Сегодня, 24 февраля, «Манчестер Юнайтед» уступил на своём поле «Фулхэму» в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «дачников». Данный результат прервал успешную серию «Манчестер Юнайтед» из пяти матчей без поражений в рамках национального чемпионата. Стоит сказать, что данная серия была самой продолжительной у «красных дьяволов» под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

После 26 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 44 зачетных балла.