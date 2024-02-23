​Тен Хаг высказался о своих отношениях с новым владельцем «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу своих отношений с новым владельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.

«Мы много разговариваем. Я часто общаюсь с ним и Дэйвом Брэйлсфордом – о клубе, о команде, о структуре. Мы очень похожи. Его амбиции полностью совпадают с моими амбициями. Мы в этом проекте.

Я здесь уже 19 месяцев. Я вижу, что мы идём в правильном направлении – команда прогрессирует, развивается. Мы усердно работаем на тренировках и в матчах. Мы станем ещё сильнее, когда добавим в этот состав ещё больше качеств.

Чувствую ли я доверие со стороны Рэтклиффа? Конечно. Мы много общаемся, мы едины в этом процессе», - сказал тен Хаг журналистам.