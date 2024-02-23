​Тен Хаг ответил, усилилось ли давление в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, усилилось ли давление в клубе после прихода нового владельца.

Как известно, недавно 25% акций «Манчестер Юнайтед» выкупил Джим Рэтклифф. Его компания INEOS взяла на себя управление футбольными делами клуба.

«Давления не стало больше, потому что у нас всегда одни и те же амбиции и цели. Я вижу, что мы развиваемся и прогрессируем. У нас хорошая возрастная группа игроков, и мы можем стать ещё сильнее. Футболисты вырастут», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 февраля – против «Фулхэма».

Будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» под угрозой - Рэтклифф примет решение