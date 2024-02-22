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«Манчестер Юнайтед» надеется, что Шоу вернётся к концу сезона

22 Февраля 2024 • 13:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.55 X 4.40 2 5.60
24.02 18:00

Сезон для левого защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу вряд ли можно назвать законченным. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы надеются, что футболист вернётся в строй к концу сезона.

Англичанин не теряет надежд ударно завершить кампанию, чтобы попасть в заявку национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, который состоится ближайшим летом.

Напомним, Шоу недавно получил травму ноги. «Манчестер Юнайтед» не собирается спешить с возвращением игрока, но в клубе присутствует оптимизм, что Люк вернётся под конец весны.

В этом сезоне Шоу провёл 12 матчей в Премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
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