«Манчестер Юнайтед» надеется, что Шоу вернётся к концу сезона

Сезон для левого защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу вряд ли можно назвать законченным. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы надеются, что футболист вернётся в строй к концу сезона.

Англичанин не теряет надежд ударно завершить кампанию, чтобы попасть в заявку национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, который состоится ближайшим летом.

Напомним, Шоу недавно получил травму ноги. «Манчестер Юнайтед» не собирается спешить с возвращением игрока, но в клубе присутствует оптимизм, что Люк вернётся под конец весны.

В этом сезоне Шоу провёл 12 матчей в Премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.