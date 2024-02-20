«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы побороться за звезду «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо интересен грандам Английской премьер-лиги.

24-летний игрок может покинуть ряды бергамасков уже в предстоящее трансферное окно. Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» включили бразильца в список своих целей на лето. Также за хавбеком следят «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эдерсона Лоуренсо в 27 млн евро, но «Аталанта» рассчитывает выручить от продажи своей звезды не менее 40 млн евро.

В активе Эдерсона шесть забитых мячей и один ассист в 30 матчах нынешнего сезона.