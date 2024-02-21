У Эриксена появился новый вариант продолжения карьеры

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может сменить клуб после завершения сезона.

Как сообщалось ранее, руководство «красных дьяволов» не уверено в продолжении сотрудничества с датским футболистом. По заявлениям инсайдера Экрема Конура, возможность подписания 32-летнего игрока рассматривает «Аякс», за который тот выступал на старте карьеры. Также за хавбеком следят представители чемпионата Саудовской Аравии, МЛС и турецкой Суперлиги.

Кристиан Эриксен отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, проведя 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. Цвета манкунианцев датчанин представляет с лета 2022 года.