Тренер «Фулхэма»: Мы заслужили победу над «Манчестер Юнайтед», фантастическое чувство

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Напомним, встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась победой лондонцев со счётом 2:1. Победный гол был забит на седьмой компенсированной минуте.

- Это большая победа для «Фулхэма». Это прекрасное чувство для наших болельщиков, которые поддерживали нас до последней минуты. Мы заслужили эту победу. Мы играли лучше, создавали больше моментов и лучше контролировали игру. Для нас это фантастическое чувство - приехать сюда и победить команду, находящуюся в хорошей форме. Мы провели матч на высоком уровне. Я доволен тем, как мы сыграли в начале второго тайма, - сказал Силва после матча.

«Фулхэм» после этой победы имеет в своём активе 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.