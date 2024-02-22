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«Манчестер Юнайтед» сообщил о серьёзной травме Шоу

22 Февраля 2024 • 00:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
24.02 18:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу надолго выбыл из строя из-за травмы.

28-летний игрок был заменён в концовке первого тайма поединка против «Лутон Таун», который состоялся 18 февраля. Как стало известно из официального заявления клуба, Шоу выбыл на длительный срок из-за мышечной травмы: «Для определения степени тяжести повреждения необходимы дальнейшие обследования, но мы ожидаем, что он будет отсутствовать в течение нескольких месяцев», – сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Люк Шоу провёл 15 матчей за команду Эрика тен Хага в нынешнем сезоне, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу

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