«Манчестер Юнайтед» сообщил о серьёзной травме Шоу

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу надолго выбыл из строя из-за травмы.

28-летний игрок был заменён в концовке первого тайма поединка против «Лутон Таун», который состоялся 18 февраля. Как стало известно из официального заявления клуба, Шоу выбыл на длительный срок из-за мышечной травмы: «Для определения степени тяжести повреждения необходимы дальнейшие обследования, но мы ожидаем, что он будет отсутствовать в течение нескольких месяцев», – сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Люк Шоу провёл 15 матчей за команду Эрика тен Хага в нынешнем сезоне, отметившись одной результативной передачей.