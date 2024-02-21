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«Теперь работа ускорится»: Рэтклифф утверждён в качестве совладельца «Манчестер Юнайтед»

21 Февраля 2024 • 00:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
24.02 18:00

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о долгосрочном будущем и целях проекта.

Бизнесмен окончательно утверждён в качестве владельца 25% акций «Манчестер Юнайтед», о чём сообщила пресс-служба клуба.

«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» – большая честь и огромная ответственность. Сделка завершена, но это только начало нашей работы на пути к возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится», – приводит журналист Бэн Джейкобс слова сэра Джима Рэтклиффа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

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