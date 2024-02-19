Хёйлунн: «Мы с Гарначо и Рэшфордом хотим стать лучше»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался о своих партнёрах по атаке. Напомним, в последних матчах вместе с 21-летним датчанином играют Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо.

«Мы с Гарначо и Рэшфордом хотим стать лучше. Мы хотим забивать. В данный момент я нахожусь в хорошей форме, но мои партнёры по атаке также невероятны. Надеюсь, что в будущем мы будем забивать всё больше и больше», – цитирует Хёйлунна Centre Devils.

Расмус забивал в каждом из 6 последних матчей Английской премьер-лиги. При этом нападающий только в конце декабря смог забить свой дебютный мяч в чемпионате.