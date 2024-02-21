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​Тен Хаг решил судьбу Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»

21 Февраля 2024 • 19:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
24.02 18:00

«Манчестер Юнайтед» не станет активировать опцию продления контракта с нападающим Антони Марсьялем. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не включил Марсьяля в свои планы на следующий сезон. Если не произойдёт ничего сенсационного, то 28-летний француз покинет расположение «МЮ» летом в статусе свободного агента.

Отмечается, что пока ни один из клубов не предпринимал шагов по летнему подписанию Марсьяля, хотя слухи связывают игрока с рядом команд.

В настоящий момент Антони Марсьяль пребывает в лазарете «Манчестер Юнайтед» с травмой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг ещё теги

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