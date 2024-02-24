Айуоби забил второй самый поздний победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за всю историю

«Фулхэм» на последних минутах вырвал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Команда Эрика тен Хага, казалось, спаслась от поражения на 89-й минуте, когда счёт сравнял Гарри Магуайр, однако гости нашли в себе силы вновь выйти вперёд – на 97-й минуте отличился Алекс Айуоби. По сведениям Opta, этот гол стал вторым самым поздним победным мячом соперников «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге за всю историю, а также самым поздним для гостей на «Олд Траффорд» за всё время сбора данных (с сезона-2006/07).

«Фулхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 32 очками. «Манчестер Юнайтед» занимает шестую позицию с 44 баллами.