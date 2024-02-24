«Манчестер Юнайтед» впервые за 15 лет проиграл «Фулхэму»

В субботу, 24 февраля, «Манчестер Юнайтед» уступил у себя дома «Фулхэму» (1:2) в рамках матча 26-го тура Английской премьер-лиги.

Данная победа стала для «Фулхэма» первой за 15 минувших лет. Последний раз «дачники» смогли одолеть «Манчестер Юнайтед» в декабре 2009 года. В той встрече «Фулхэм» забил сопернику три безответных мяча. Добавим, что беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в играх с «Фулхэмом» длилась на протяжении 18 матчей.

На данный момент подопечные Эрика тен Хага идут на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка. «Фулхэм» занимает 12-е место, имея в копилке 32 балла.

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ прервалась