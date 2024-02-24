Тен Хаг рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» не подписал форварда в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах на позиции центрфорварда.

В предстоящем матче против «Фулхэма» команде не поможет Расмус Хёйлунн, забивший семь голов в последних шести поединках. Датчанин травмирован, как и его номинальный сменщик Антони Марсьяль, не играющий с начала декабря.

«Сложнее всего найти подходящего нападающего, особенно на таком высоком уровне, – отвечает тен Хаг на вопрос о том, почему клуб не укрепил позицию форварда в зимнее трансферное окно. – Но в нашем распоряжении уже было два игрока. Я понимаю ситуацию с Марсьялем, но в прошлом сезоне он принёс нам много пользы», – передаёт The United Stand комментарии тен Хага.