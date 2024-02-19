Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд не вернётся в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 22-летний футболист выступает за испанский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «красным дьяволам».

Как утверждает журналист Кристофер Мишель, Гринвуда точно не будет в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что сейчас на игрока претендуют «Атлетико» и «Барселона». Источник отметил, что английский гранд хочет выручить с продажи Гринвуда 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет пять голевых передач.