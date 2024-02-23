​Гвардиола отреагировал на слова нового владельца «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Манчестер Юнайтед». Поводом стали слова нового владельца «красных дьяволов» - Джим Рэтклифф восхитился игрой «горожан».

«Для меня главное, чтобы «Манчестер Сити» был успешен. Остальное меня не волнует. Я бы сказал, что «Ливерпуль» в течение последних лет был ближе к нам. Но я всегда ожидал, что «Манчестер Юнайтед» будет конкурентоспособным. Из-за истории, традиций и многих других вещей. Этого не произошло. Я не знаю, почему. Они знают, думаю. Это их дело. Мы смотрим на себя.

Слова Рэтклиффа? Да, их приятно слышать. Я всегда восхищался командами, которые идут выше и говорил: «Что нужно делать, чтобы бросить им вызов?» Так делают настоящие конкурентоспособные люди. Если же судить о вещах так, как тебе удобно, то ты не придёшь туда, где мы находимся сейчас.

Когда мы были внизу и «Юнайтед» побеждал, мы смотрели и восхищались ими. Мы учились у них. Были времена Алекса Фергюсона, были поколения Роя Кина, Бекхэма, Фердинанда, Невилла. Я почти уверен, что «Сити» в те времена хотел быть на таком уровне. И вот теперь мы там», - сказал Гвардиола журналистам.