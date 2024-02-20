«Манчестер Юнайтед» готов поспорить с «Ливерпулем» за защитника «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» нацелился на летний трансфер центрального защитника «Кристал Пэлас». По информации от журналиста Мэтта Лоу, речь идёт о воспитаннике лондонского «Челси» Марке Гехи. Источник сообщает, что англичанин давно находится в шорт-листе мерсисайдцев, но намерения клуба могут измениться, если новый тренер забракует кандидатуру Гехи.

Отмечается, что наставник «Кристал Пэласа» Оливер Гласнер намерен сохранить в своей команде ключевых игроков. При этом конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Гехи готов составить «Манчестер Юнайтед», который тоже ищет нового центрального защитника.