​«Фулхэм» выиграл на «Олд Траффорде» впервые с 2003 года

Очередной, двадцать шестой тур чемпионата английской Премьер-лиги подарил небольшую сенсацию - набравший было ход «Манчестер Юнайтед» проиграл в домашнем матче «Фулхэму».

Как оказалось, это был первый случай с 2003 года, когда «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «дачникам». Тогда это случилось 25 октября 2003 года, и также в матче чемпионата Англии - 1:3.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть не с кем-нибудь, а с «Манчестер Сити», это случится третьего марта. Что до «Фулхэма», то «дачники» за день до этого попробуют огорчить «чаек» из «Брайтона».