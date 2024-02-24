«Фулхэм» на последней минуте шокировал «Манчестер Юнайтед»

«МЮ», набравший лучшую форму по ходу сезона, в субботу играл дома против «Фулхэма». После углового Родриго Муниз наносил удар, голкипер отбил мяч к штанге, и Саша Лукич едва не добавил. Диогу Далот из-за пределов штрафной зарядил в стойку. Ответная атака, Муниз развернулся и также пробил в каркас с десятка метров. Андреас Перейра в быстрой атаке едва не отличился, сэйв вратаря. Алехандро Гарначо также хорош на острие, но и здесь голкипер на месте. В середине второго тайма после корнера Кэлвин Угелумба пробил в защитника и повторно уже был точен - 0:1. При этом после перерыва «МЮ» провалился, на тот момент счет по ударам был 0:5. Гарри Уилсон и Гарри Магуйар обменялись опасными и минимально неточными попытками. Только на 89-й минуте фаворит реализовал свой момент. Бруну Фернандеш не смог пробить голкипера, а Магуайр добавил мяч в сетку - 1:1. В компенсированное время в контратаке Алекс Айуоби получил мяч в штрафной, убрал пару противников и поразил ближний угол - 1:2.

«Красные дьяволы» не смогли догнать идущий на пятом месте «Тоттенхэм», соперник - 12-й.