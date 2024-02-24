Ауйоби: «Я счастлив»

В Англии проходят матчи двадцать шестого тура чемпионата Премьер-лиги, «Фулхэм» съездил в Манчестер и там прервал победную поступь подопечных Эрика тен Хага. Решающий гол в матче забил нигерийский футболист Алекс Ауйоби, который после матча прокомментировал его события.

- Я счастлив, вернулся в состав и сразу принес команде победу. Это лучшее чувство для спортсмена. Мы провели сильный матч и вообще, сильно играем в последнее время. Теперь нужны и результаты, - цитирует слова Ауйоби BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Фулхэму» предстоит сыграть с «Брайтоном».