В «Манчестер Юнайтед» обозначили приоритетного кандидата на замену тен Хагу

По слухам, «Манчестер Юнайтед» изучает варианты возможной тренерской перестановки.

Как следует из недавних сообщений английских СМИ, новый совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф доверяет Эрику тен Хагу, однако ситуация может измениться, если «красные дьяволы» не выполнят цели на текущий сезон. По информации Goal, в качестве приоритетного кандидата на замену тен Хагу был обозначен Юлиан Нагельсманн. На данный момент специалист возглавляет сборную Германии, но его контракт завершится после окончания Евро-2024.

В числе претендентов на Юлиана Нагельсманна также назывались «Ливерпуль» и «Барселона».

Соглашение Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до середины 2025 года.