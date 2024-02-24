Тен Хаг: Мы не должны были проигрывать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал свой комментарий после матча с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

Напомним, матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Фулхэма». Победный гол гости забили на 97-й минуте встречи.

- Как мы пропустили второй гол? Они были с мячом, мы пытались оказать на них давление. Один наш игрок находится в неправильной позиции. Этого можно было избежать. Несмотря на поражение, мы должны двигаться дальше. «Манчестер Юнайтед» проявил большой характер, чтобы отыграться, потом мы хотели победить и играли на победу. Нужно было использовать свои моменты.

С тем составом, который был у нас сегодня, мы не должны были проигрывать, - приводит слова специалиста ВВС.