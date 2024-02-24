Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» недоволен периодом выступления за клуб

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер рассказал о периоде своей карьеры в стане «красных дьяволов».

- Честно, когда я смотрю на себя времён выступления за «Манчестер Юнайтед», мне кажется, что это не я. Я тогда ничего не понимал в жизни, был молодым. Я боялся ошибиться, мне было тревожно, - цитирует Фостера The Sun.

Фостер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2010 год, но принял участие за всё время лишь в 23 матчах. В его активе два титула с «красными дьяволами».

Фостер практически на протяжении всей своей карьеры выступал за английские клубы. В 2023 году, в своём последнем сезоне, он играл за валлийский «Рексем». На его счету восемь матчей за сборную Англии. Летом 2023 года 40-летний Фостер объявил о завершении карьеры.