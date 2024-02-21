Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рискует пропустить остаток сезона из-за травмы ноги, полученной в последнем матче Премьер-лиги против «Лутон Таун». Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Отмечается, что травма Шоу станет головной болью и для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта – летом команда выступит на чемпионате Европы в Германии.

В сезоне 2023/2024 Люк Шоу поучаствовал в 15 официальных матчах «Манчестер Юнайтед». В них защитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.