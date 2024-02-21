Рэтклифф: «За последние 11 лет ни один тренер не добился успеха в «Манчестер Юнайтед»

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о неудачах тренеров команды в последние годы.

Компания INEOS недавно выразила доверие нынешнему рулевому «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, однако Рэтклифф признал, что ни один из тренеров «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона не оправдал ожидания.

«Мы видим, что за последние 11 лет у «Манчестер Юнайтед» было довольно много тренеров. Некоторые из них очень способные и успешные, но за всё это время никто не добился успеха здесь. Это говорит о том, что в клубе что-то не так с окружающей средой», – цитирует The United Stand Рэтклиффа.

Напомним, что Эрик тен Хаг занял свой пост летом 2022 года.