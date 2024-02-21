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Рэтклифф: «Ни один из лондонских клубов нельзя сравнить с «Манчестер Юнайтед»

21 Февраля 2024 • 22:49 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм
отменен

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос о том, как мог купить акции «Челси».

Недавно бизнесмен был официально утверждён в качестве владельца 25% акций «Манчестер Юнайтед». В прошлом англичанин проявлял интерес к покупке лондонского «Челси».

«Не может быть никакого сравнения между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Если быть честным, ни один из лондонских клубов нельзя сравнивать с «Манчестер Юнайтед» по масштабам», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии Рэтклиффа.

С 2022 года владельцем «Челси» является Тодд Бёли.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» – десятый.

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