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Рэтклифф: «Кантона был игроком, который трансформировал «Манчестер Юнайтед при Фергюсоне»

22 Февраля 2024 • 16:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.55 X 4.40 2 5.60
24.02 18:00

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Сэр Джим Рэтклифф оценил вклад в развитие команды нападающего Эрика Кантона. Француз в своё время пять раз становился чемпионом Англии в составе манкунианцев.

«Кантона был игроком, который трансформировал «Манчестер Юнайтед при Сэре Алексе Фергюсоне. Перед тем, как пришёл Эрик, команда не выигрывала чемпионат 25-26 лет. Кантона прибыл и послужил катализатором, который придал импульс команде на следующие 25 лет», – цитирует Рэтклиффа Centre Devils.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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