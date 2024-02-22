Рэтклифф: «Кантона был игроком, который трансформировал «Манчестер Юнайтед при Фергюсоне»

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Сэр Джим Рэтклифф оценил вклад в развитие команды нападающего Эрика Кантона. Француз в своё время пять раз становился чемпионом Англии в составе манкунианцев.

«Кантона был игроком, который трансформировал «Манчестер Юнайтед при Сэре Алексе Фергюсоне. Перед тем, как пришёл Эрик, команда не выигрывала чемпионат 25-26 лет. Кантона прибыл и послужил катализатором, который придал импульс команде на следующие 25 лет», – цитирует Рэтклиффа Centre Devils.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.